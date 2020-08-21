Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Hatay'ın kuzeyi, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 22 Ağustos 2020 Cumartesi (yarın) hava durumu
BURSA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 22 Ağustos 2020 Cumartesi (yarın) hava durumu.
ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ile Artvin'in kuzey ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın doğu ilçeleri ile zamanla batısında yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Van, Muş, Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Cumartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın doğusu parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu