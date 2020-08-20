Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.08.2020 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 11:54
    ABONE OL

    : 'deki tartışmasında flaş gelişme! Valilik: İlgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır

    haberi... , 'de koronavirüs denetimlerinde takmayan bir kadını, na almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. " denildi.

    'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde si olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının na alınması sırasında gerginlik çıktı. olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin COVİD-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.



    Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.

    Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. "     denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Kadıköy'deki maske tartışmasında flaş gelişme! Valilik: İlgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri