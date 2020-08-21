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    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
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    'de şüpheli son! tanıştığı kişinin evinde ölü bulundu...

    'da yaşayan (22), dün 'e gitti. tanıştığı 'ın (28) evinde hayatını kaybetti. Son sözleri “Ambulans çağır” oldu...

    Şüpheli son!
    İstanbul'da yaşayan Ceyda Yüksel (22), dün 'e gitti. tanıştığı Serkan Dindar'ın (28) evinde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda kesik bulunan ve bir kolunun kopma noktasında olduğu tespit edilen genç kadının cama vurduğu iddia edildi.



    Dindar, "Alkol aldık. Daha sonra tartıştık. Kapının önüne kendisi düştü. Kolunu kesti. Hatırlamıyorum" dedi. Yüksel'in son sözlerinin 'Ambulans çağır' olduğu öğrenildi.



    Gözaltına alınan Serkan Dindar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

    CEYHAN TORLAK
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