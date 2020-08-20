



Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını belirten sürücü İsa B., "Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.







İsa B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulandı.