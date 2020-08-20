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    • 21.08.2020 06:39
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    Son dakika: 'da polisten kaçan şüpheliden pişkin savunma: mi işledik, ehliyetimiz yok diye kaçtık

    Son dakika haberine göre, 'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakaland. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını belirten sürücü İsa B., " mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.

    Polisten kaçan şüpheliden pişkin savunma

    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü İsa B. "Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.



    Saat 03.00 sıralarında meydana gelen ev kurşunlaması üzerine çevrede kentte güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerini yakalamak için merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi çevresinde devriyeleri arttırdı. Polis ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.




    Kıyıboyu Caddesi'nden Gazipaşa Mahallesi'ne geçiş yapan sürücü, Namık Kemal Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmek istedi. Ancak çıkmaz sokağa giren sürücü, kıskıvrak yakalandı. Birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.



    Ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını belirten sürücü İsa B., "Cinayet mi işlemişiz, terörist miyiz? Ehliyetimiz yok diye kaçmışız, bunda bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.



    İsa B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulandı.
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