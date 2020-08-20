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    • 21.08.2020 06:47
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    Son dakika: Gaziosmanpaşa'da bir bina boşaltıldı

    Son dakika haberine göre,  Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yanında bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

    Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar

    Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Yahya Galip Caddesi'nde bulunan yapımı devam eden inşaatta toprak kayması meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



    YERİMDEN FIRLADIM
    Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri inşaatın yanında bulunan 4 katlı bir binada oturanları tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken yetkililerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.




    İsmi öğrenilemeyen mahalle sakini, "Birden ses geldi. Yerimden fırladım. Toprak kaydığını gördüm." dedi.

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