İstanbul Sancaktepe'de izi bulunan kadının otomobili, polis ekiplerince durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan Y.G., yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G. çaldığı altınları evinin yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, kuyumcudan çalınan altınları ele geçirdi. Y.G.'nin kendisini yakalayan polisleri, bugüne kadar kimsenin kendisini yakalayamadığını söyleyerek tebrik ettiği öğrenildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Y.G., adliyeye sevk edildi.

İzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.