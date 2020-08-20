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    • 20.08.2020 20:50
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    'de elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

    'de 4 katlı inşaatta çalışan (44) ve (42), söktükleri kalıbın binanın yakınından geçen elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu akıma kapıldı. Akçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Okuyucu'nun tedavisi sürüyor.

    Kocaeli'de elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

    'nin Karamürsel ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

    4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaatta çalışan (44) ve (42), söktükleri kalıbın binanın yakınından geçen elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu akıma kapıldı.

    İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesine götürdü.

    Akçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Okuyucu'nun tedavisi sürüyor.

    Çalışma başlatan polis, olayla ilgili inşaat yetkilileri ve çalışanların ifadesini aldı.

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