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    • Yaşam
    • 20.08.2020 Gazete
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    ’de güvenlikçi terörü! Gittiği mekanda tacize uğrayan öğretmen soluğu karakolda aldı

    ’de bu yıl güvenlikçi terörü yaşandı! ’un ardından öğretmen Pelin G. de gittiği mekanda tacize uğradı. Soluğu karakolda aldı.

    'Bela'çatı!
    Fiyatlarıyla cep yakan ve 'daki mekanlar asayişe karıştı. Model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki mekanda dayak yediğini açıkladı. Benzer bir olay, Bom Dia Alaçatı isimli mekanda yaşandı. Öğretmen Pelin G., mekanın korumasının tacizine uğradığını söyleyerek soluğu karakolda aldı. Genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:



    11 Ağustos'ta 'ya gittim. Zorla şampanya açtırdılar. 6 bin lira hesap çıkardılar. 3 bin lira ödedim, kalanını havale edeceğimi söyledim. Ödeme için 3 kişi eşliğinde otele gitmek zorunda kaldım. O sırada güvenliklerden birinin tacizine uğradım.



    ile sevgilisi Baran Güneş, Momo Beach isimli mekanda darp edildi.


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