Fiyatlarıyla cep yakan Çeşme ve Bodrum'daki mekanlar asayişe karıştı. Model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki mekanda dayak yediğini açıkladı. Benzer bir olay, Bom Dia Alaçatı isimli mekanda yaşandı. Öğretmen Pelin G., mekanın korumasının tacizine uğradığını söyleyerek soluğu karakolda aldı. Genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:
11 Ağustos'ta Bom Dia Alaçatı'ya gittim. Zorla şampanya açtırdılar. 6 bin lira hesap çıkardılar. 3 bin lira ödedim, kalanını havale edeceğimi söyledim. Ödeme için 3 kişi eşliğinde otele gitmek zorunda kaldım. O sırada güvenliklerden birinin tacizine uğradım.
Model Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş, Momo Beach isimli mekanda darp edildi.
11 Ağustos'ta Bom Dia Alaçatı'ya gittim. Zorla şampanya açtırdılar. 6 bin lira hesap çıkardılar. 3 bin lira ödedim, kalanını havale edeceğimi söyledim. Ödeme için 3 kişi eşliğinde otele gitmek zorunda kaldım. O sırada güvenliklerden birinin tacizine uğradım.
Model Daria Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş, Momo Beach isimli mekanda darp edildi.