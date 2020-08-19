Fırında kavurmalı türlü | Zamansız lezzetler

Kabak, patlıcan ve havuçları iyice yıkayıp kabuklarını soymadan halka doğrayın. Biberleri de irice kesin. Kiraz domatesleri ortadan ikiye bölün. Domates dışında kalan sebzeleri geniş bir fırın tepsisine alın. Üzerine ayçiçeği yağı ve tuz ekleyip harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, ara sıra karıştırarak pişirin. Fırından almadan 10 dakika önce domatesleri ve irice ufalanmış kavurmayı ilave edip pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip sıcak olarak servis yapın.
4-6 KİŞİLİK
İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
8 adet kiraz domates
5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
300-400 gram kavurma
Yarım tatlı kaşığı tuz
4-6 KİŞİLİK
İkişer adet kabak, patlıcan ve havuç
Yarım kg sarı, kırmızı ve sivri biber
8 adet kiraz domates
5 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
300-400 gram kavurma
Yarım tatlı kaşığı tuz