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    • Yaşam
    • 19.08.2020 15:43
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    • 19.08.2020 15:56
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    : Araç kullanırken oynayan taksici gözaltına alındı

    haberine göre araç kullandığı sırada oynarken kayda alınan taksici gözaltına alındı. Şüpheliye idari uygulanırken ayrıca taksici hakkında de başlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Dün araç kullandığı sırada oynayan bir taksici kameralara yansımış, olay kısa sürede gündem olmuştu.

    "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, görüntülerin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Konu ile ilgili yakalanan şahsa 2918 sayılı 'nun " Saygısız araç kullanmak " içerikli 73/A maddesi ve "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" içerikli EK2/5 maddesi gereğince 1360 TL idari para sı uygulanmış, şahsın sürücü belgesi K.T.K 45 - K.T.Y 90 maddelerine istinaden "Sağlık şartlarını yerine getirinceye kadar" iptal edildi.

    Ayrıca Türk Ceza Kanununun "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır " içerikli 179/2 maddesine istinaden şahıs hakkında başlatıldı.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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