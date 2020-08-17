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    • Yaşam
    • 17.08.2020 16:57
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    • 17.08.2020 17:07
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    Otoyolu'nda konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada! Trafikte fotoğraf çekimi yaptılar

    Son dakika haberine göre İstanbul Otoyolu'nda konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli hareketlerde bulunan gençler yürekleri ağza getirdi. O anlar arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Düğün konvoyunda inanılmaz görüntü
    Görüntüler Otoyolu istikameti mevkiinde arkalarındaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolda seyir halinde olan konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı.



    Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti.



    Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.
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