Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkânı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkânına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.