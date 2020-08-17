



Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz. İki helikopter aktif şekilde çalışıyor, bölgeye iki helikopter de gelecek." ifadelerini kullandı.