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    • Yaşam
    • 17.08.2020 16:20
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    • 17.08.2020 16:20
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    Böyle vicdansızlık görülmedi! nin karnına tekme atıp "Bağırdığı için dövdüm" dedi...

    'ye, ailesiyle birlikte yasa dışı yollardan 'a geçmek için gelen K. 4'üncü çocuğuna hamile olan dini nikahlı eşi Niğda F.'yi karnına tekme atarak, dövdü. Genç kadın, 'nde tedavi altına alınırken, Necmi K., "Bana bağırdığı için dövdüm" dedi.

    K. (28) beraberine Niğda F. (28) ile 3 çocuğunu da alarak, yasadışı yollardan 'a geçmek için 'dan 'ye geldi. Sınırı geçemeyince İstanbul'a geri dönmeye karar veren aile, dün gece yarısı 'na gitti.

    Geceyi otogarın arkasındaki boş tarlada geçiren Suriyeli Necmi K. ve Niğda F., arasında bu sabah bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Necmi K.,dini nikahlı eşini, çocuklarının gözü önünde darp etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Necmi K.'yi gözaltına alındı. Hamile olmasına rağmen eşi tarafından karnına tekme atılan Niğda F., ambulansla 'ne götürüldü. 3 çocuk annesi Niğda F., Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde tedavi altına alındı.

    'BAĞIRDIĞI İÇİN DÖVDÜM'

    Necmi K., sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede, fotoğraflarını çeken gazetecilere Niğda F.'yi kendisine bağırdığı için dövdüğünü söyledi. Eşinin hamile olduğunu bilmediğini öne süren Necmi K., "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bana bağırdığı için onu dövdüm. Yunanistan'a gidecektik, geçemedik. İstanbul'a gitmek için Edirne Otogarı'na geldik" dedi.

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