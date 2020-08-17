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    • 17.08.2020 13:07
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    • 17.08.2020 13:07
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    Son dakika: 'de orman ı: Felaketin eşiğinden dönüldü

    Son dakika haberine göre, ’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman, tarım arazisi ve makilik ı erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

    Mersin'de felaketin eşiğinden dönüldü
    'de orman tarım arazisi ve makilik alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çadırlı Mahallesi'ne bağlı Çatal Çam mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangın, esen rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.




    6 dönüm tarım arazisi ve 1 dönüm de ormanlık alanın yandığı yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, yangın arazözleri, yangın işçileri ile Mersin Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.






    Yangının, hemen yanında bulunan kızılçam ormanlarına sıçramadan söndürülmesi ise büyük bir faciayı önlemiş oldu.
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