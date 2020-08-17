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    • Yaşam
    • 17.08.2020 07:36
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    • 17.08.2020 07:40
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    | Meteorolojiden 2 bölgeye sağanak uyarısı | 17 Ağustos hava nasıl olacak?

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, ile 'nun doğusunda sağanak yağış, güney kesimlerde ise yüksek sıcakların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki , ve 'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANKARA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE 20°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 26°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 bölgeye sağanak uyarısı | 17 Ağustos hava nasıl olacak?
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