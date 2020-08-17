Son dakika: İstanbul Pendik'te korkunç son: Takla atıp sürüklenen otomobildeki sürücü öldü





BÖYLE BİR KAZA GÖRMEDİM

Bir görgü tanığı "Sabah sporuna çıkmıştım. Böyle bir kaza görmedim. İçim ürperdi, çok duygulandım" diye konuştu. Ali Koçak isimli vatandaş ise "Bir ses duydum. Çıktığımda otomobil takla atmış sürücüsü yerdeydi. Polise ve ambulansa haber verdik" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.