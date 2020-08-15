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    • 16.08.2020 06:33
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    • 16.08.2020 06:33
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    'de bir fabrikada !

    Kemalpaşa'da yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Oto yedek parça ve paletlerin bulunduğu bölümün yanması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    İzmir'de bir fabrikada yangın!

    'in Kemalpaşa ilçesinde oto yedek parçası üreten bir fabrikada çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Kemalpaşa 37. Sokak'taki yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kemalpaşa itfaiye ekipleri, yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

    Oto yedek parça ve paletlerin bulunduğu bölümün yanması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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