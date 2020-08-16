Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ile timsah Muhteşem yalnızlıktan sıkıldı

    Antalya'daki  10 yıllık misafirlerinden ile timsah Muhteşem yalnızlıktan sıkıldı. Hayatlarının aşkını aramaya başladı.

    Yalnızlık zor
    Antalya'daki 10 yıllık misafirlerinden ile timsah Muhteşem yalnızlıktan sıkıldı. Hayatlarının aşkını aramaya başladı.



    Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, "Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. Timi için de bir Nil timsahına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

    Haberler Yaşam Kaplumbağa Sabi ile timsah Muhteşem Timi yalnızlıktan sıkıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri