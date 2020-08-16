Antalya'daki hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirlerinden kaplumbağa Sabi ile timsah Muhteşem Timi yalnızlıktan sıkıldı. Hayatlarının aşkını aramaya başladı.
Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, "Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. Timi için de bir Nil timsahına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, "Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. Timi için de bir Nil timsahına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.