Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü ise 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlendi. NASA bile Mars'taki Jezero Krateri ile benzer yapıya sahip olan gölü gelip inceledi! Sahildeki kumun cilde iyi geldiği söylentisi ise bu doğal güzelliğe zarar verdi. 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde, derin çukurların oluştuğu gözlendi.
Çukurların etrafını kapatan jandarma ekipleri ziyaretçilere şezlong ve çadır kurulması, çamur banyosu yapılması ve kıyıdan kum alınmasının yasak olduğunu söyledi. Çoğu vatandaşın, uyarılara aldırmadığı gözlendi.
Çukurların etrafını kapatan jandarma ekipleri ziyaretçilere şezlong ve çadır kurulması, çamur banyosu yapılması ve kıyıdan kum alınmasının yasak olduğunu söyledi. Çoğu vatandaşın, uyarılara aldırmadığı gözlendi.