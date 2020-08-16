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    • Yaşam
    • 16.08.2020 Gazete
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    ’nde oluşan derin çukurlar yürek sızlattı

    ’nün ünü dünyayı aştı! bile bu doğa harikasına hayran kaldı. Ancak yurdum insanı, gölün kumuyla cilt bakımı yapmaya kalktı! Bölgede oluşan derin çukurlar yürek sızlattı

    Halini gölün
    Burdur Yeşilova'daki ise 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlendi. bile Mars'taki Jezero Krateri ile benzer yapıya sahip olan gölü gelip inceledi! Sahildeki kumun cilde iyi geldiği söylentisi ise bu doğal güzelliğe zarar verdi. 'Beyaz adalar' bölümündeki sahilde, derin çukurların oluştuğu gözlendi.



    Çukurların etrafını kapatan jandarma ekipleri ziyaretçilere şezlong ve çadır kurulması, çamur banyosu yapılması ve kıyıdan kum alınmasının yasak olduğunu söyledi. Çoğu vatandaşın, uyarılara aldırmadığı gözlendi.

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