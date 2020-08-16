



YAY: BİLİNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.

Siz güçten yanasınız ama bunu sergilerken, çevrenize yardım da edebiliyorsunuz.



OĞLAK: İLETİŞİMDE size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da disiplin getiriyorsunuz.

Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.