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    Burç yorumları bugün ne diyor? – 16 Ağustos 2020 Pazar

    Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Burç yorumları bugün ne diyor?

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: MADDİ konularla ilgili gizlilikler söz konusu olabilir. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. Tavırlarınızla çevrenizde farklı bir imaj yaratıyorsunuz.



    BOĞA: DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ gerçekleştirmek için dostlara ihtiyacınız olacak. Yapacağınız tüm çalışmaların altyapısında sosyal yapınızın etkisi çok büyük. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.



    İKİZLER: AKILLICA uygulayacağınız atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
    Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, karşı tarafın sizi anlaması zaman alır. Randevularınızı ertelemeyin.



    YENGEÇ: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir potada göreceksiniz. Bugün daha güvenli hareket edin.

    ASLAN: BUGÜN arkadaşlarınızla ortak kararlar alacaksınız.
    Akılcı tavırlarınızla örnek olacaksınız.
    Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var ve olayların mantıksal yönlerine yorum getirerek düşünüyorsunuz.



    BAŞAK: İSİNİZLE ilgili çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz.
    İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görmeniz önemli bir özellik.


    TERAZİ: YAPMANIZ gereken işler sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissediyorsunuz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.


    AKREP: DUYGUSAL yönlerinizle ön plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Dostlarınızın yakın gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz.



    YAY: BİLİNÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanıza neden oluyor. Küçük engellerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.
    Siz güçten yanasınız ama bunu sergilerken, çevrenize yardım da edebiliyorsunuz.

    OĞLAK: İLETİŞİMDE size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da disiplin getiriyorsunuz.
    Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz.



    KOVA: BAŞARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.



    BALIK: OLAYLARA duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğleyin. Yolculuklar söz konusu olacak.
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