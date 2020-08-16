Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.08.2020 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 09:14
    ABONE OL

    Son dakika: Koyda denizin durulmasıyla birlikte kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'ın ilçesinde, ulaşımı olmayan koyda , ekiplerince kurtarıldı. Dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişi bir koya sığınmıştı.

    Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

    Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde, dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 7 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

    Bölgeye sevk edilen Komutanlığına bağlı ekibi ve bir firmaya ait römorkör ile ve jandarma ekipleri, koya ulaşmak için çalışma yürüttü.

    Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (), bölgeye gelerek inceleme yaptı.

    Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan , sırayla bota alındı. Sahil Güvenlik gemisine nakledilen 8 kişi, daha sonra hastaneye götürüldü.

    OLAY

    ilçesine bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde denize giren bir kişinin dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlatmış, boğulma tehlikesi geçiren kişi ile yardıma giden 7 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıkmıştı.

    Kurtarma çalışmaları kapsamında, koya yakın bulunan tepelik alana çıkan AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar gelerek larla görüşmeye çalışmıştı.

    Ekiplerce dik yamaçtan halat yardımıyla yiyecek ve kıyafet ulaştırılan 8 kişi, ısınmak için ateş yakmıştı.

    Mahsur kalanların kurtarılması için 'dan hareket eden ve söz konusu yere gelen helikopterin, uygun hava koşulları olmaması ve kayalık alana inememesi üzerine gece saatlerinde çalışmalara ara verilmişti.

    Haberler Yaşam Son dakika: Koyda mahsur kalan 8 kişi denizin durulmasıyla birlikte kurtarıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri