İKİZLER

21 Mayıs - 21 Haziran

Yurtdışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız. Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz. Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

YENGEÇ

22 Haziran - 22 Temmuz

Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.