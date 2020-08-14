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    bugün ne diyor? Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2020 Cuma

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Burç yorumları bugün ne diyor?

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Biraz uzaklaşma imkanınız varsa uzaklaşabilir ya da yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz, açık hava yürüyüşü veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir. Odaklaşacağınız konularda pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.
    Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Bugünlerde işlerinizle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. İşinize özen gösterseniz de negatiflik ya da iniş çıkışlara da hazırlıklı olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
    İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Yurtdışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız. Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz. Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Ancak geçişleri mümkün olduğunca yumuşak ve yavaş yapmalı, hızlı ve ani hareket etmemelisiniz. Düşünerek adım atmanızda fayda var, temkinli ilerleyin...Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Sürdürmek istediğiniz ancak realiteye dökemediğiniz planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. Var gücünüzü kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani davranışlar size uymayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Bugünlerde strese girmiş hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz.İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Paranızı idareli kullanmayı da hatırlamalı ve dikkat etmelisiniz. Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Üzerinizdeki iş yükü sizi strese sokmuş olsa da dostlarınızla bu süreci sarılarak ve verimli geçirmeye çalışın. Sevgiyi kavgaya tercih ettiğiniz sürece kazanacaksınız. Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeyi sürdürüyorsunuz. Tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Aşk konusunda şanslı, iş konusunda oldukça verimli bir dönemdesiniz. Duygusal açıdan kendinizi iyi hissetmeniz iş fırsatlarını da kendinize çekmenize vesile olacak. İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.
    Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz. Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızdaki değişimler sizi güçlendirecek.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Maddi konularda beklentileriniz olabilir ve sürekli onları düşünüyor olabilirsiniz. Kafanızı çok fazla yormanız devamında bedensel yorgunluk da getirebilir. İş aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Günün en şanslı burçlarından biri olarak çevrenize de yardım edebilir ve onlara da ışık saçabilirsiniz. Yardımlarınız taktir toplayacak. Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden olacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.
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