Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Biraz uzaklaşma imkanınız varsa uzaklaşabilir ya da yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz, açık hava yürüyüşü veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir. Odaklaşacağınız konularda pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız.
Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Bugünlerde işlerinizle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. İşinize özen gösterseniz de negatiflik ya da iniş çıkışlara da hazırlıklı olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Yurtdışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız. Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz. Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu bir kişilik haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Ancak geçişleri mümkün olduğunca yumuşak ve yavaş yapmalı, hızlı ve ani hareket etmemelisiniz. Düşünerek adım atmanızda fayda var, temkinli ilerleyin...Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi iyi kullanmalısınız. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Sürdürmek istediğiniz ancak realiteye dökemediğiniz planlarınızı harekete geçirebilirsiniz. Var gücünüzü kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Ani davranışlar size uymayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Bugünlerde strese girmiş hissedebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun. Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz.İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Paranızı idareli kullanmayı da hatırlamalı ve dikkat etmelisiniz. Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Üzerinizdeki iş yükü sizi strese sokmuş olsa da dostlarınızla bu süreci sarılarak ve verimli geçirmeye çalışın. Sevgiyi kavgaya tercih ettiğiniz sürece kazanacaksınız. Satürn sayesinde çevrenizi testten geçirmeyi sürdürüyorsunuz. Tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Aşk konusunda şanslı, iş konusunda oldukça verimli bir dönemdesiniz. Duygusal açıdan kendinizi iyi hissetmeniz iş fırsatlarını da kendinize çekmenize vesile olacak. İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu.
Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz. Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızdaki değişimler sizi güçlendirecek.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Maddi konularda beklentileriniz olabilir ve sürekli onları düşünüyor olabilirsiniz. Kafanızı çok fazla yormanız devamında bedensel yorgunluk da getirebilir. İş aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Günün en şanslı burçlarından biri olarak çevrenize de yardım edebilir ve onlara da ışık saçabilirsiniz. Yardımlarınız taktir toplayacak. Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden olacaktır. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.