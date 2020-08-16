

Alman polisi, sudan sebeple Türk aileye saldırdı. Anne, oğlunu yere yatırıp boğazına dizini dayayan memurun gaddarlığını böyle anlattı: Floyd gibi öldüreceklerdi.

geçtiğimiz cumartesi Mülheim an der Ruhr kentindeki kızına ziyarete giden, park cezası yedi. Bu sırada 22 yaşındaki oğlu ile polis arasında bir tartışma başladı. Aile polis şiddetine maruz kaldı.F.G. "Oğlumu yüzüstü yere yatırdılar. Polisin birisi arka dizlerine çöktü, aynı ABD'de'un başına gelen olayı yaşadık. Oğlumdeyince boynuna daha fazla bastırmışlar" dedi. Kabusu yaşayan Türk genç, darp raporu alıp şikayetçi oldu.George Floyd böyle öldürülmüştü.