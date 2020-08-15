Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Bu sırada eşim çekici ile konuşurken polisler çocuklarımı tahrik ediyor. Çok kötü konuşmalarda bulunuyor. Benim çocuklarda biz size bir şey yapmadık niye böyle davranıyorsunuz diyorlar. 17 yaşındaki oğlum 'Sizin bize böyle davranma hakkınız yok' deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor.