Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale
Son dakika görüntüleri... Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile aile arasında çıkan tartışmada polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi. İşte olay anına ilişkin görüntüler ve ailenin açıklamaları.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Mülheim an der Ruhr kentindeki kızına ziyarete gelen kadın, aracını komşunun garajının önüne park edince garaj sahibi de polisi arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen çekici aracı götüreceği sırada durumu fark eden kadının damadı polisle konuşup cezayı ödedi ve kayınvalidesinin aracının çekiciden indirilmesini sağladı.
Bu sırada bilinmeyen bir sebeple ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında bir tartışma başladı. Tartışma sırasında polisin çocuğu ittiği, 22 yaşındaki ağabeyinin de 'Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın' diye polise tepki gösterirken iki kardeşin sert bir şekilde yere yatırılarak kelepçelendiği iddia edildi.
ANNE F.G ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"8 Ağustos Cumartesi günü evimize misafirlerimiz geldi. Annem de aynı gün bize geldi. Annem arabasını bir garajın önüne park etmiş. Garaj sahibi polisi çağırmış, polis de arabanın kaldırılması için çekici çağırmış. Bu arada 22 ve 17 yaşındaki iki oğlum arabanın çekiciye yüklendiğini görmüşler. Bize haber ettiler, o esnada polise tamam babamız geliyor çekmenize gerek yok demişler. Çekici durmuş beklemiş sonra eşim çekici ile konuşuyor anlaşıyor cezasını ödüyor ve arabayı indiriyorlar.