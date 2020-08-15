Haberler Galeri Dünya Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Son dakika görüntüleri... Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile aile arasında çıkan tartışmada polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi. İşte olay anına ilişkin görüntüler ve ailenin açıklamaları.

15.08.2020 16:28 - Son Güncelleme: 15.08.2020 16:49
Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Geçtiğimiz Cumartesi günü Mülheim an der Ruhr kentindeki kızına ziyarete gelen kadın, aracını komşunun garajının önüne park edince garaj sahibi de polisi arayarak şikayette bulundu. Olay yerine gelen çekici aracı götüreceği sırada durumu fark eden kadının damadı polisle konuşup cezayı ödedi ve kayınvalidesinin aracının çekiciden indirilmesini sağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Bu sırada bilinmeyen bir sebeple ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında bir tartışma başladı. Tartışma sırasında polisin çocuğu ittiği, 22 yaşındaki ağabeyinin de 'Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın' diye polise tepki gösterirken iki kardeşin sert bir şekilde yere yatırılarak kelepçelendiği iddia edildi.

Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Çocuklarına yapılan sert müdahaleye tepki gösteren babanın coplandığını kendisinin de darbedildiğini öne süren anne F. G. kocasının hastaneden darp raporu aldığını polisleri dava edeceklerini söyledi.

Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

ANNE F.G ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"8 Ağustos Cumartesi günü evimize misafirlerimiz geldi. Annem de aynı gün bize geldi. Annem arabasını bir garajın önüne park etmiş. Garaj sahibi polisi çağırmış, polis de arabanın kaldırılması için çekici çağırmış. Bu arada 22 ve 17 yaşındaki iki oğlum arabanın çekiciye yüklendiğini görmüşler. Bize haber ettiler, o esnada polise tamam babamız geliyor çekmenize gerek yok demişler. Çekici durmuş beklemiş sonra eşim çekici ile konuşuyor anlaşıyor cezasını ödüyor ve arabayı indiriyorlar.

Son dakika: Almanya'da Türk aileye darp! Polisten skandal müdahale

Bu sırada eşim çekici ile konuşurken polisler çocuklarımı tahrik ediyor. Çok kötü konuşmalarda bulunuyor. Benim çocuklarda biz size bir şey yapmadık niye böyle davranıyorsunuz diyorlar. 17 yaşındaki oğlum 'Sizin bize böyle davranma hakkınız yok' deyince polisin bir tanesi oğlumu itekliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı