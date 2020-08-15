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    • Yaşam
    • 15.08.2020 Gazete
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    | PRATİK BİLGİLER

    Yumurta pişirmenin birçok yöntemi vardır. Ancak daha lezzetli olmasını sağlamak için, yumurtayı pişireceğiniz tavaya biraz su ilave edin. Bu sayede parmaklarınızı yersiniz! İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

    Sulu yumurta

    Yumurta pişirmenin birçok yöntemi vardır. Ancak daha lezzetli olmasını sağlamak için, yumurtayı pişireceğiniz tavaya biraz su ilave edin. Bu sayede parmaklarınızı yersiniz!

    YEŞİL, YEMYEŞİL
    Yeşillikleri     bir buz küpünün içine koyun ve su ile doldurarak dondurun. Bu sayede yeşilliklerin vitaminlerini korumuş olursunuz. İsterseniz zeytinyağında da dondurabilirsiniz.

    KABUKLU VE TATLI
    Kabuklu     yiyeceklerin tatlarını korumak için dondurma yöntemini deneyebilirsiniz. Dondurucuya koymadan önce onları kapalı kaplara koyun.

    YI TAŞIRMA
    Makarna     pişirirken tencerenin taşması büyük sorun yaratır. Bunun önüne geçmek kapak yerine bir ağaç kaşık koyarsanız, taşmayı önlersiniz...

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