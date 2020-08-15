Sulu yumurta

Yumurta pişirmenin birçok yöntemi vardır. Ancak daha lezzetli olmasını sağlamak için, yumurtayı pişireceğiniz tavaya biraz su ilave edin. Bu sayede parmaklarınızı yersiniz!

YEŞİL, YEMYEŞİL

Yeşillikleri bir buz küpünün içine koyun ve su ile doldurarak dondurun. Bu sayede yeşilliklerin vitaminlerini korumuş olursunuz. İsterseniz zeytinyağında da dondurabilirsiniz.

KABUKLU VE TATLI

Kabuklu yiyeceklerin tatlarını korumak için dondurma yöntemini deneyebilirsiniz. Dondurucuya koymadan önce onları kapalı kaplara koyun.

MAKARNAYI TAŞIRMA

Makarna pişirirken tencerenin taşması büyük sorun yaratır. Bunun önüne geçmek kapak yerine bir ağaç kaşık koyarsanız, taşmayı önlersiniz...