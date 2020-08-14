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    • 14.08.2020 22:16
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    • 14.08.2020 22:18
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    Son dakika: 'in ilçesinde lara dadanan 'lık si' çökertildi

    Son dakika haberine göre 'in ilçesinde, turizmin en hareketli olduğu dönemlerde larda kendilerine aile görünümü vererek, denize giren vatandaşların çantalarından cep telefonu, ziynet eşyası ve paraları çalan 5 kişilik lık si çökertildi.

    Plajlara dadanan 'hırsızlık çetesi' çökertildi
    Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan lara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, İzmir'in Dikili ilçesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve 'in Ayvalık ilçesi ile Akçay, Altınoluk ve Ören mahallelerinde larda hırsızlık olayına karışan Dilara E. (26), Güşah Ö. (27) Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E.'den (27) oluşan üyelerini Ayvalık'ta yakaladı. İzmir plakalı bir otomobilde yakalanan 5 şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.



    Ayrıca, kadın şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları sırasında yüzlerinin bazı bölümlerine 'et beni' şeklinde figürler yapıştırdıkları ve sonrasında da yakalanmamak için bunarı çıkardıkları tespit edildi.

    HEPSİ TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen Dilara E., Güşah Ö., Bahriye G., Ceyhun Ö. ve Onur E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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