Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti.
Bir süre sonra Duygu Delen, evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SEVGİLİSİ MEHMET KAPLAN GÖZALTINA ALINDI
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Duygu Delen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
DUYGU'YA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
MEHMET KAPLAN TUTUKLANDI
Duygu'nun yaşamını yitirdiği evin sahibi ve genç kızın erkek arkadaşı olan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Mehmet Kaplan'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te vefat eden Duygu D. öğrencimize/kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın şüphelisi Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Acı hepimizin acısıdır, bundan sonraki süreç bağımsız mahkemeler tarafından yürütülecektir. Şehrimizin başı sağ olsun.".
GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandığı anımsatılan açıklamada, "Soruşturma titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.