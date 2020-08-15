Duygusal ilişkinin faydalarını gerçekten deneyimlemek, bir iş olarak ele alınamaz. Kendimizi ölçüyor ve yargılıyoruz, zaman zaman vücudumuzu bir şatodan ziyade bir hapishane olarak deneyimliyoruz. Ve eğer bedenlerimizin içinde olmakla mücadele edersek, neden onları keşfetmek için zaman ayıralım? Ya da bu konuda, başka birini davet etmek için nasıl kendimizi güvende hissedebiliriz? Kişiliğimize, rüyalarımıza, kim olduğumuza, kalbimize ve ruhumuza girmekten bahsediyorum. İç eleştirimizi azaltmak ve kendimizi sadece güzel hissetmek, kendimize karşı daha şefkatli ve gerçekçi olma izni vermekle başlar. Aşırılık ve baskı arasında bocalamadan. İlişkiyi bir kişisel bakım planına dahil etmek, temelde özdenetim konusunda oldukça gelişmiş bir kültürel yetkinin ilmeğini gevşetmekle ilgilidir. Böylece hayatımıza canlılık ve canlılık getiren şeyleri keşfedebiliriz. İlişkiyi ister kendi başımıza ister bir partnerle keşfetmeye çalışalım, her zaman benliğimizde başlar. Merhum terapist Gina Ogden'in çalışmasından yola çıkarak, danışanlarımdan şu cümleyi tamamlamalarını istiyorum: "Ne zaman kendinizi kapatıyorsunuz..." Cevaplar sonsuzdur. "Yatmadan önce e-postaları kontrol ettiğimde kendimi kapatıyorum; çocuklar için endişelendiğimde; iş veya mali durumumun durumu hakkında strese girdiğimde; fazla yediğimde veya egzersiz yapmadığımda; kendime bakmadığım zaman." Bu listede özellikle duygusal olan çok az şey olduğuna dikkat edin. Bizi sinirlendiren, içimizdeki enerjiyi ve canlılığı tüketen şeylerdir.

ESTHER PEREL