Bin 226 yeni tanı konuldu

Sağlık Bakanlığı, dün 70.192 testten 1.226 kişiye yeni tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 923 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" dedi.
Sağlık Bakanlığı, dün 70.192 testten 1.226 kişiye yeni tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 923 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" dedi.