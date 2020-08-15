Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bin 226 yeni tanı konuldu

    , dün 70.192 testten 1.226 kişiye yeni tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 923 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" dedi.

    Bin 226 yeni tanı konuldu

    Sağlık Bakanlığı, dün 70.192 testten 1.226 kişiye yeni tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 923 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Bin 226 yeni tanı konuldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri