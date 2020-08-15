Modern çağla birlikte kısırlık artıyor. Uzmanlar eşleri sağlıklı bir beslenme ve stressiz bir hayata çağırıyor. Alman jinekolog Helga Koller ise özellikle kadınlara hayati tavsiyelerde bulunuyor. Bazı gıdaların içerikleri sayesinde hamile kalmayı desteklediğini belirtiyor. İşte üreme sağlığını koruyan besinler:

YUMURTA: Protein değeri yüksektir. Hamile kalma sürecinde çok etkilidir. Hem yumurtaların kalitesini artırır hem de ileride bebeğin beyin fonksiyonları için gereklidir.

DOMATES SUYU: Demir bakımından zengin domates suyu, üreme hücrelerini korur ve yumurta kalitesini artırır. Düşük demir seviyesi, yumurtlama sorunları demektir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Kalsiyum açısından zengindir. Bu da yumurta hücrelerini olumlu etkiler. Her gün mutlaka tüketilmelidir.

İNCİR: Demir kaynağıdır. Yumurtalıkları uyarır ve yumurtanın serbest kalmasını sağlar. Ayrıca bebeğin gelişimi için de önemlidir. Özellikle kuru incir bol bol yenilmelidir.

KURUYEMİŞ: Her gün bir avuç fındık, badem ya da ceviz yemek vücudun için gerekli olan Omega-3'ü almak demektir. Rahimde kan akışını artırır, yumurtalıkları ve hormonları destekler

MERCİMEK: Bitkisel protein denince akla gelen ilk besindir. Demir ve B vitamini kaynağıdır. Yumurtaları kuvvetlendirir, kan yapar.

TAM TAHILLI EKMEK: Kompleks tahıllar yumurtlamayı dolayısıyla hamile kalmayı kolaylaştırır. Progesteron düzeyini artırır. Bu yüzden her kahvaltıda bir dilim tam tahıllı ekmek tüketmelisin.