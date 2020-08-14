Of ve Hayrat ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.



ACI HABER GELDİ

Şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.