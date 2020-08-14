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    • 14.08.2020 19:12
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    • 14.08.2020 19:23
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    : 'un ilçesinde ve heyelan: 1 kişi hayatını kaybetti

    haberine göre 'un ilçesinde sonucu 'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

    ve Hayrat ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçelerin bazı köylerinde ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye , itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.

    ACI HABER GELDİ
    sonucu 'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

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