Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.08.2020 17:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2020 17:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'da orman ı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...

    Gelen son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

    Ankara'da orman yangını! Evlere çok yakın...

    , saat 16.00 sıralarında Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Evlere yakın bir noktada bulunan Hüseyin Gazi Türbesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çam ağaçları ile kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine 'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri