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    • 14.08.2020 15:35
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    • 14.08.2020 15:35
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    Son dakika: 'da korkunç kaza! lara giren , ikiye ayrıldı

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın Şehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak lara giren ve çekici bölümü kopan ın sürücüsü yaralandı.

    Manisa'da korkunç kaza! Tır ikiye ayrıldı...

    'nınŞehzadeler ilçesinde yoldan çıkarak lara giren ve çekici bölümü kopan ın sürücüsü yaralandı.

    D'nin (29) kullandığı 42 ABY 109 plakalı tır, Manisa - Turgutlu çevre yolunda iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Şarampolü de aşan tır, yol kenarındaki tren raylarına girdi.

    Kazada tırın sürücü kabininin de bulunduğu çekici bölümü, dorseden ayrılarak rayların üzerine yuvarlandı.

    Hafif şekilde yaralanan Muharrem Ali D, ne kaldırıldı.

    Bir süre durdurulan tren seferlerine tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından devam edildi.

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