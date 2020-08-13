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    • 14.08.2020 06:37
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    | Meteorolojiden o illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı | 14 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin ile Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 14 Ağustos il il tahminleri...

    O illere sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin ile Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Cuma) sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 36°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 33°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 34°C
    Az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 26°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

    AMASYA °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 32°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 25°C
    Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
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