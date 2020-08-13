Yumurtayı sirkeleyin daha kolay soyun

Yumurtaları kaynattığınız suyun içine soda veya sirke ekleyin. Bu maddeler, yumurta kabuklarının içine girerek daha kolay soyulmalarını sağlayacaktır.

KABAK OYMA!

KABAKLARIN ve salatalıkların tohumlarını hızlı bir şekilde çıkarmak için dondurma kaşığını kullanın. Keskin kenarı, sebzelerdeki tohumları kolaylıkla sıyırır.

YAĞ ÇEK!

Eğer pişirdiğiniz yemek yağlı olduysa, bir çift buz küpünü havlu kağıda sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz mıknatıs gibi hareket ederek yüzen yağ dokularını kendine çeker.

LİMONUN SUYUNU ÇIKARIN!

Birlimonu son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız bunun çözümü çok basit. Limonu mikrodalgada 15-20 saniye boyunca bekletin. Sonra sıkmaya başlayın!