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    • 13.08.2020 06:29
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 13 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, ’nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul’un Avrupa yakasının kuzeyi, Artvin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu, Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 13 Ağustos il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi, Artvin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu, Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



    EDİRNE 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 23°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 21°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın avrupa yakasının kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 23°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 38°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Yatağan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 26°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Elmalı ve Korkuteli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR 18°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY 25°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 18°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 11°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 12°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE 16°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 22°C, 28°C
    Parçalı çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 13°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 24°C
    Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 17°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 15°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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