



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi, Artvin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli, Isparta'nın Sütçüler ve Keçiborlu, Denizli'nin Babadağ, Aydın'ın Karasu ve Muğla'nın Yatağan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





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Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

