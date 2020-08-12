Perseid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş devam ederken binlerce kişi bu gök olayının ne zaman ve hangi saatte gerçekleşeceğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda özellikle akşam saatlerinde "Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?" sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte o soruların cevapları...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.