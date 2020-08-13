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    • 13.08.2020 08:29
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    • 13.08.2020 08:29
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    Son dakika: 'de aynı mekana 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı

    Son dakika haberine göre, İstanbul 'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    15 günde üçüncü kez silahlı saldırı

    Sancaktepe'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.



    Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saçmalar lokantanın tabelasına isabet etti.



    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, lokanta çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı yaşanan noktada inceleme yaptı. Yerdeki boş fişekler incelenmek üzere delil olarak alındı.




    CAMLARINI KIRMIŞLARDI
    Silah sesi duyarak olay yerine gelen Bayram Erdem yaşananlarla ilgili, "Duvarın dibinde oturmuş üzüm yiyordum, bir ses geldi, koştum geldim baktım herkes toplanmış böyle. Bundan beş on gün önce buranın camlarını kırmışlardı" şeklinde konuştu.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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