Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.08.2020 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2020 07:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'da korkunç son: 8'inci kattaki balkondan düşen kadın öldü

    Son dakika haberine göre, ’da misafirliğe gittiği akrabasının 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan A. (50), hayatını kaybetti. Polisin yaptığı inceleme sonrası Türkan A.'nın ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

    Adana'da korkunç son

    'da misafirliğe gittiği akrabasının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan A. (50), hayatını kaybetti.

    Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Akrabalarının yeni evine ziyarete giden ve geceyi orada geçiren Türkan A., sabah saatlerinde 8'inci kattaki evin balkonuna çıktı. Türkan A., bir süre sonra bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Sesleri duyup balkona çıkan yakınları, Türkan A.'yı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, Türkan A.'nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu.




    Türkan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası Türkan A.'nın ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Adana'da korkunç son: 8'inci kattaki balkondan düşen kadın öldü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri