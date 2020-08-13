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    • 13.08.2020 08:36
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    • 13.08.2020 08:36
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    : 'de feci : 1'i ağır, 3 yaralı

    haberine göre 'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. da, 3 kişi yaralandı.

    İzmir'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü
    , saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli yönüne giden 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı.



    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.
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