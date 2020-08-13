Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmî belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi.







10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında bin 550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, çalıntı olduğu belirlenen 52 bin 600 lira para ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi. 3 gün boyunca emniyette sorgulanan şebeke üyeleri bugün sabah adliyeye sevk edildi.









HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ SAHTE REÇETE DÜZENLİYORMUŞ

Çete üyelerinden, hemşirelik 3'üncü sınıf öğrencisi Rumeysa B.'nin, şebeke üyelerinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip muayene olduklarında aldıkları barkotları, ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşesiyle kırmızı reçeteli ilaçları yazarak, Antalya ve Mersin'deki anlaşmalı oldukları eczanelerden aldıkları öğrenildi. Aldıkları ilaçları ise kutusunu 600 liradan sattıkları belirlendi.