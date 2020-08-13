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    • 13.08.2020 12:08
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    • 13.08.2020 12:08
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    Son dakika: 'da bakıcısından şiddet gören gazisinin eşi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'da bakıcı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı sırada, tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu  gazisi eşi (95) kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ankara'daki bakıcı dehşetinden acı haber

    İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri 'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı ilanı verdi. Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K. emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.



    TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ
    Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.




    HAYATINI KAYBETTİ
    gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi Hediye Canefe hayatını kaybetti
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