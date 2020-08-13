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    • 13.08.2020 13:19
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    Son dakika: ’da çok acı olay: Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu

    Son dakika haberine göre ’da sulama kanalına devrilen araçtaki 2’si çocuk 3 kardeş kayboldu. Olay yerine giden ekipler suya düşen araca ulaşırken, akıntıya kapılan kardeşleri bulmak için çalışma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da çok acı olay! 3 kardeş kayboldu
    Edinilen bilgiye göre olay, 'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre 'ın (23) kullandığı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.



    Akıntıya kapılan aracı görenler durumu itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama polislerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kısa süre içerisinde aracın yerini tespit etti.



    Aracın halatla kıyıya bağlandığı ve çıkartılması için vinç beklendiği belirtilirken araçtaki Abdulaziz Bakış, Zeynep Bakış (10) ve Sara Bakış'a (8) ise henüz ulaşılmadığı öğrenildi. Ekipler, şahıslara ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.
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