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    Günlük burç yorumları – 13 Ağustos 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 13 Ağustos 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz.
    Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.



    BOĞA: İŞ konusunda geniş düşünmelisiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz.
    Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

    İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.
    Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmasa da, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.
    Fırsatları değerlendirmelisiniz.



    YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yendiğinizde, daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşıyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.



    ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.
    Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Her şeyi kendinize göre yorumluyorsunuz.



    BAŞAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınızda, sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
    Hatalarınızı tekrarlamamalısınız.



    TERAZİ: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.
    Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.

    AKREP: SADECE kendi fikirlerinize aşıksınız.
    Uyumlu gibi görünseniz de son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götürüyor. Her zaman farklısınız.

    YAY: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin.
    Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşü zor oluyor. Bünyeniz sorun çıkarabilir.

    OĞLAK: SEVDİĞİNİZLE yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Merkür karşıt burcunuz Yengeç'ten olumlu destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

    KOVA: ÇEVRE sorunları size zor anlar yaşatıyor.
    Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.
    Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.
    Felsefenizi değiştirmelisiniz.

    BALIK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.
    Sinir sisteminiz oldukça hassas.

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