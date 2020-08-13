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    • 13.08.2020 09:10
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    Son dakika: 'te dev operasyonu! 28 kişi na alındı

    Gelen son dakika haberine göre, 'te düzenlenen operasyonunda 28 şüpheli na alındı.

    Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon! 28 gözaltı

    'te düzenlenen operasyonunda 28 şüpheli na alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda 176 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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