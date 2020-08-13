



Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikte, gökyüzü meraklısı çok sayıda insan bir araya geldi.

Erciyes'teki gözlem öncesi katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip planetaryumda (gökevi) yıldızlar, gezegenler ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izledi.

