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    • Yaşam
    • 13.08.2020 10:15
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    • 13.08.2020 10:15
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    'da kan donduran olay! bebeğini apartmanın önüne bıraktı

    Son dakika haberine göre bebeğini poşet içerisinde battaniye ile apartman kapısına bırakıp terk eden anne hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi.

    İstanbul'da kan donduran olay! Yeni doğmuş bebeğini...

    Kağıthane'de 13 Haziran günü akşam saatlerinde 155 polis imdat hattını bir ihbar geldi. İhbarda, poşet içerisine pembe battaniye ile apartman kapısına konularak terk edilmiş bir olduğunu söylendi. İhbar doğrultusunda adrese yönelen ekipler, ihbar eden şahısın yanında poşet içerine koyularak terk edilen bir kız bebek buldu. Battaniyeye sarılı, üzerinde herhangi bir not bulunmayan bebek ekipler tarafından koruma altına alındı.

    'YAŞIM KÜÇÜK''
    Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan küçük bebeğe Betül adı verilirken yapılan araştırma sonrası yeni doğmuş bebeği terk edenin G.K. olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan genç kadın, yaşı gereği doğurduğu çocuğa bakamayacağını, terk ettiğini fakat pişman olduğunu dile getirdi. Yeni doğmuş bebeğini poşet içerisinde apartman kapısında terk eden anne G.K. hakkında ' Terk Etme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    DİLEK YAMAN/SABAH

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