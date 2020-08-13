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    • 13.08.2020 10:31
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    Meteoroloji'den İstanbullulara son dakika uyarısı | 13 Ağustos raporu

    Son dakika haberine göre tarafından 13 Ağustos raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre; Bölgesi’nin sahil kesimlerinde ve Trakya’nın Karadeniz sahillerinde gün içerisinde bekleniyor. Öte yandan İstanbul’da da öğle saatlerinde Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine 13 Ağustos hava durumu tahminleri.

    İstanbullulara yağmur uyarısı

    , 13 Ağustos raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor.



    Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Yetkililer, rüzgarın 'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı. İstanbul'da ise bekleniyor.



    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itbaren Avrupa yakasının kuzey yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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