Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne ve Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyi ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yetkililer, rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyardı. İstanbul'da ise yağmur bekleniyor.







Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itbaren Avrupa yakasının kuzey yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.