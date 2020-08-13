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    • 13.08.2020 11:29
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    2 milyonluk teknoloji vurgunu dev operasyonla engellendi!

    Güngören’de bir işyerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi. İşyerine yapılan baskında piyasa değeri 2 Milyon Lira civarında olduğu değerlendirilen kaçak menşeili ve satışa hazır teknolojik eşyalar ele geçirildi. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    2 milyonluk vurguna engellendi!

    Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

    Edinilen bilgiye göre, Güngören ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.


    2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ELE GEÇİRİLDİ
    11 Ağustos günü yapılan operasyonda Musa S. (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 Milyon Lira civarında olduğu değerlendirilen kaçak menşeili ve satışa hazır teknolojik eşyalar ele geçirildi.

    Bu eşyalar arasında, 695 adet akıllı cep telefonu, 680 adet şarj başlığı, 540 adet şarj kablosu, 90 adet kulaklık bulundu.
    Konu ile ilgili yakalanan ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan dün adli makamlara sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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